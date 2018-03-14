В сочинском селе, где пропала девочка, прошел сход граждан

В селе Бестужевка, где накануне вечером пропала пятилетняя девочка, состоялся сход.

Представители силовых структур и администрации города обратились к местным жителям с просьбой указать и совместно проверить пустующие постройки, а также строительные площадки, входящие в зону поиска.

Общее количество людей, задействованных в поисковой операции на этот час, составляет до 1 тыс. 300 человек. Это спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, представители администрации города, а также волонтеры.

Для людей, которые прочесывают окрестности, оперативным штабом организована выдача дождевиков, а также предоставляется горячий чай и питьевая вода. Штаб, который был организован накануне, продолжает работу. В случае принятия решения о расширении зоны поиска еще 700 сотрудников администрации присоединятся к поисково-спасательной операции, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отчим Вероники Тришкиной 28-летний Мурад Шахмирзаев 14 марта заявил о пропаже девочки. Информация о пропаже пятилетней Вероники Тришкиной спасателям поступила 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее ищет около 1 тыс. человек. Погода помешала использовать вертолет МЧС для поиска ребенка.

Отчим девочки после заявления о пропаже девочки перестал выходить на связь. Его нашли в одном из хостелов Адлера. Во время пропажи девочки в Сочи ее матери не было дома — женщина в эти дни была в роддоме и рожала четвертого ребенка.

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