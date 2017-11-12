В Сочинском симфоническом оркестре впервые назначили художественного руководителя

Должность занял деятель в области музыки и арт-практик Антон Лубченко.

О назначении сообщил директор «Сочинского концертно-филармонического объединения» Владимир Мишарин.

«В Сочинском симфоническом оркестре случилось выдающееся событие: за всю историю жизни оркестра в его составе появился художественный руководитель, на должность которого, по рекомендации главы Сочи назначен известный деятель в области музыки и арт-практик Антон Лубченко», — сообщил Мишарин.

Он добавил, что команда менеджмента «Сочинского концертно-филармонического объединения» ожидает новых проектных арт-активностей, которые намерен инициировать новый художественный руководитель.

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