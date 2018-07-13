В сочинском «Сириусе» появится планетарий с купольным кинотеатром

Открыть планетарий с мобильной версией профессионального кинотеатра в Парке науки и искусства «Сириус» помог Росатом.

На купольном экране площадью 157 кв. м будут демонстрировать фильмы о Солнце, планетах Солнечной системы, полетах на Луну, о Вселенной и методах ее изучения. Показы научно-просветительских фильмов станут частью образовательных программ «Сириуса».

Кинотеатр рассчитан на 60 мест. Его смогут посетить гости и жители курорта.

Росатом и «Сириус» намерены совместно развивать систему выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, сообщает пресс-служба госкорпорации.

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