В сочинском «Сириусе» пройдет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд

Соревнования пройдут с 18 по 26 августа.

Представители Молодежной хоккейной лиги проинспектировали арену «Шайба» на соответствие требованиям при проведении международного хоккейного турнира. Большое внимание было уделено аспектам безопасности, медицинского обслуживания спортсменов, тренировочным залам и условиям для комфортного пребывания зрителей.

Помогать в организации соревнований будут 30 волонтеров из Сочи и других муниципалитетов Краснодарского края.

Восьмой Кубок мира среди молодежных клубных команд стартует 18 августа на арене образовательного центра «Сириус»В первый день турнира состоится два матча группового этапа. За Кубок мира будут бороться восемь команд из России, Китая, Канады, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии и Чехии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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