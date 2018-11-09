В сочинском «Сириусе» пройдут концерты классической музыки

Программу «Музыка для скрипки и фортепиано» в парке науки и искусства «Сириус» представят 14 ноября.

Выступят юные скрипачи московской специальной музыкальной школы имени Гнесиных и учащиеся отделения «фортепиано» музыкальных школ из разных регионов России. Все они — участники мастер-классов заслуженных артистов РФ Александра Сандлера и Татьяны Беркуль.

В программе концерта — известные произведения классической музыки русских и зарубежных композиторов. Аккомпанировать юным музыкантам будет лауреат международных конкурсов Людмила Усова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе фонда «Талант и успех».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин дал старт работе образовательного центра «Сириус».

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