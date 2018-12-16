В сочинском «Сириусе» в 2019 году пройдет более 75 концертов

Об этом стало известно на пресс-конференции с участием председателя правления и учредителя Фонда «Талант и успех», народного артист РФ Сергея Ролдугина.

В 2018 году площадка представила 40 концертов, из них 7 – совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки, возглавляемым Сергеем Ролдугиным. В новом сезоне график концертов будет более насыщенный: партнеры назвали уже 10 совместных проектов.

В 2019 году запланировано проведение 75 концертов, 12 пройдут при участии воспитанников «Сириуса».

Сергей Ролдугин подчеркнул уникальность «Сириуса» как мультиформатного пространства для творчества.

«Это проект, который не существует больше нигде в мире. Музыкальные школы, спортивные секции, студии художественного изобразительного искусства существуют везде и давно, и это ни для кого не секрет. Но когда соединяются разные направления человеческой деятельности, которые нигде больше, как здесь, не присутствуют одномоментно, – это огромное достижение нашей культуры», — сказал Ролдугин.

В начале января в Парке науки и искусства выступит Венский хор мальчиков. В марте зрителей ждет джазовый фестиваль при участии Игоря Бутмана. В мае — фестиваль Юрия Башмета. В июле выступит Симфонический оркестр Дрезденской Штаатскапеллы, основанный в 1548 году. В сентябре сцена Парка впервые объединит оркестр из 80 русских и британских молодых музыкантов, которые выступят в Сочи, прежде чем отправиться на гастроли в Москву и Санкт-Петербург. Октябрь в «Сириусе» станет месяцем балета – зрители увидят авторские постановки Игоря Моисеева, Бориса Эйфмана и театра «Байкал». В ноябре корейская труппа театра искусств Кванджу представит оперу «Чангук», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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