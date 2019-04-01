В сочинском «Сириусе» подвели итоги конкурса «Мой первый бизнес»

Бизнес-проекты по маркетингу для строительных организаций, развитию городских кофеен и созданию дизайнерских вещей признали лучшими работами школьников.

По итогам призерами выбрали проекты «Торкон Эдженси», «Мелиса Кофе» и проект по созданию дизайнерских ремешков и поясов. Три проекта получат дальнейшее сопровождение и персональное наставничество от экспертов конкурса.

Впервые финал международного конкурса «Мой первый бизнес» прошел на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи 26-31 марта. Участниками заключительного этапа конкурса стали 69 старшеклассников из 47 городов России, сообщает ТАСС.