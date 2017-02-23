В сочинском Skypark 87-летний ветеран прыгнул с высоты 207 метров

В сочинском Skypark 23 февраля 87-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Графов совершил свой второй прыжок.

Он прыгнул с высоты 207 м в Ахштырское ущелье. Свой прыжок он посвятил Дню защитника Отечества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе парка.

«Прыгнул, потому что хотелось показать себя. Хотелось экстрима, чтобы доказать всем и себе, что еще живой», — сказал ветеран.

В следующий раз Графов планирует посетить этот парк в День Победы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ветеран Великой Отечественной войны Борис Графов в сентябре совершил прыжок в сочинском Skypark с высоты 69 м.

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