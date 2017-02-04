В сочинском Skypark появится новый аттракцион Zipline

В сочинском Skypark в феврале приступили к финальному этапу строительства нового аттракциона Zipline.

Он будет работать по принципу зиплайна: так называется спуск по стальному канату под действием гравитации. Через Ахштырское ущелье уже перебросили первый технологический трос. Аттракцион планируют ввести в эксплуатацию в марте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе парка.

Zipline станет частью нового кольцевого маршрута: на аттракционе можно будет переместиться с конца моста над ущельем к входу в парк. Длина Zipline составит 700 м, скорость полета – 50 км/ч. Для спуска посетителей будет подвешено три независимых троса. Планируется, что пропускная способность аттракциона составит около 100 человек в час.

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