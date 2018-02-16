В сочинском ТЦ поставили урну в проем, куда провалился ребенок

Такие меры приняли после инцидента, который произошел 15 февраля.

Фотографию выложили в социальные сети. На ней видно, что лестничный проем загородили металлическим мусорным баком.

Генеральный директор ТРЦ Сергей Замаев сообщил, что сотрудники торгового центра оказали пострадавшему помощь и доставили его в больницу. По словам Замаева, проем, в который упал ребенок, выполнен по всем правилам, проект ТРЦ прошел государственную экспертизу, сообщает «Макс Портал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел в крупном торговом центре в Адлере.

Момент падения попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как молодая женщина с двумя маленькими детьми подходит к лифту. Пока лифт едет, она достает телефон и начинает на него фотографировать, оба ребенка при этом все время находятся перед женщиной. В какой-то момент один ребенок падает в лестничный пролет. Он упал на этаж ниже и получил травмы. Его госпитализировали. СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит по данному факту проверку.

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