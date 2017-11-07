В сочинском тоннеле в ДТП попали десять автомобилей

Авария произошла в тоннеле Хостинский левый 7 ноября около 11:00.

Все автомобили, попавшие в ДТП, двигались в попутном направлении. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Движение в тоннеле было организовано по одной полосе, а в 12:00 возобновлено в штатном режиме, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

По словам очевидцев, на месте ДТП собралась пробка.

Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Фото пресс-службы Упрдор «Черноморье»

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