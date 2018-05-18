В соцсети Instagram появится функция репостов

Теперь пользователи смогут поделиться публикациями из ленты новостей в разделе Stories.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, запустила функцию репостов. Пост можно сопроводить собственными комментариями, стикерами, хештегами или геолокацией.

Друзья пользователей смогут увидеть имя того, кто сделал публикацию и пройти в его профиль. Если пользователь не хочет, чтобы его публикацией делились, он сможет включить специальную функцию в настройках приложения.

Аудитория Instagram ежедневно составляет 500 млн человек, многие из которых проводят в приложении более 20 минут, сообщает телеканал «360».

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