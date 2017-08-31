В соцсетях сообщили об эвакуации в аэропорту Краснодара, полиция опровергает информацию

В соцсетях 31 августа появилась информация об эвакуации в аэропорту Краснодара. В правоохранительных органах это сообщение опровергли.

«Людей из аэропорта эвакуировали. Подозревают наличие взрывного устройства», — написали в соцсетях.

В пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте опровергли эту информацию.

«В здании аэровокзала работает кинолог со служебной собакой. Животному сложно работать при большом скоплении людей, часть пассажиров попросили выйти на улицу. Эвакуация не проводилась, никаких опасных предметов обнаружено не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ведомстве.

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