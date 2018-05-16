В соединение спецназа ЮВО передали бронеавтомобиль «Тайфуненок»

Новейший КамАЗ ранее продемонстрировали на военном параде в Москве.

«Тайфуненок» имеет меньшие габариты в сравнении с существующей техникой («Тайфун-К»). Внутри броневого корпуса расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов. Его полезная нагрузка составляет 2 т.

Группы спецназа приступят к освоению автомобиля на этой неделе. Они проведут занятия по экстремальному вождению в условиях горно-лесистой местности и бездорожья на общевойсковом полигоне и танкодроме, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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