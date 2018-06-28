В Солнечном микрорайоне Краснодара построят школу на 1 тыс. 100 мест

Земельный участок площадью более 2,3 га выделили в районе проезда имени Константина Образцова.

Об этом сообщил в ходе рабочего объезда мэр Евгений Первышов.

«Участок под школу на 1 тыс. 100 мест в одну смену в микрорайоне Солнечный уже отмежеван. После его постановки на кадастровый учет в сентябре 2018 года мы подадим заявку для включения этого объекта в действующие программы, чтобы приступить к строительству», — рассказал он.

В краевом центре уже сложилась практика передачи земельных участков под развитие социальной инфраструктуры, строительство образовательных и медицинских учреждений, добавил глава Краснодара

На одной из таких переданных территорий по улице Красных Партизан по федеральной программе «Жилище» строятся детский сад на 280 мест и школа на 1 тыс. 100 мест в одну смену. Кроме того, муниципалитету переданы помещения площадью более 2 тыс. 700 кв. м в микрорайоне Пашковском по улице имени Лавочкина. Там будут оборудованы новая поликлиника и детский сад. Новое дошкольное учреждение на 200 мест на участке по проезду имени Константина Образцова уже построено, сейчас идет процедура его ввода в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре больше 1,5 тыс. детей отправятся в новом учебном году в новую школу в жилом микрорайоне по улице героя Яцкова, а у гимназии № 23 на улице Бакинской появится новый корпус на 400 мест по федеральной программе «Жилище». Под школы и детсады выделили 10 га в новых микрорайонах рядом с поселками Знаменским и Зеленопольским. На улице Валерия Гассия построят школу на 1 тыс. 550 мест. Также Краснодар получит 845 млн рублей на продолжение строительства восьми соцобъектов.

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