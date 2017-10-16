В Сомали число погибших во время теракта превысило 300 человек

16 октября в 13:24

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, произошедшего 14 октября, превысило 300 человек.

Об этом 16 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу службы скорой помощи города Абдикадира Абдирахмана.

«Мы можем подтвердить, что в результате взрыва погибли более 300 человек», — сказал он, добавив, что это число может возрасти, поскольку некоторые люди по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 276 погибших и 275 пострадавших, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в столице Сомали 14 октября на одной из оживленных улиц у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. По мнению полиции, целью теракта был именно отель. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в происшедшем связанную с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) радикальную группировку «Аш-Шабаб», которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.

В Сомали объявили трехдневный траур по погибшим.

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