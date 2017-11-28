В соревнования по киберспорту на Кубани добавят Dota и Counter Strike

В Краснодаре прошел первый турнир на Кубок мэра. Соревновались участники в игре FIFA 2018.

Спортивный симулятор выбрали не случайно. Турнир приурочили к будущему чемпионату мира по футболу. За игровые консоли сели 124 киберспортсмена, хотя заявок поступило в два раза больше.

«Мы брали только тех участников, которые проживают на территории Краснодарского края. К нам приехали из Лабинска, Армавира, Новороссийска. У нас пока формат больше городской, региональный. Для всероссийского уровня должны быть другие условия и другой подход», — рассказал активист проекта «Кибер Краснодар» Сергей Елец.

Никаких ограничений по возрасту не было. Самому младшему участнику — девять лет, самому старшему — 36. Всех киберспортсменов разделили по парам, играли до двух побед. Сильнейший проходил в следующий круг. Выбрать можно было любой клуб или сборную, но каждый стремился взять команду посильнее. Прошедший турнир, уверяют организаторы, — это только начало. В следующем году соревнования проведут вновь, а к FIFA добавят Dota и Counter Strike.

«В мире это очень актуально. Организовываются международные чемпионаты с призовыми фондами в сотни миллионов долларов. Нам, конечно, до такого уровня далековато, но интегрироваться в сам процесс мы просто обязаны», — считает депутат Городской думы Краснодара Андрей Раззоренов.

Победителем этого турнира стал 20-летний Андрей Коннов — представитель футбольного клуба «Краснодар», с которым «горожане» заключили контракт в феврале. Призовой фонд соревнований составил 20 тыс. рублей.

Вернуться на ленту

Источник