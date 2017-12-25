В состав Черноморского флота войдет новый сторожевой фрегат «Адмирал Макаров»

В Калининграде 25 декабря корабль передали Министерству обороны РФ.

Приемопередаточный акт на сторожевой корабль «Адмирал Макаров» подписали на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», где строился этот фрегат и его «старшие братья» — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». В 2016 году они вошли в состав Черноморского флота.

Фрегат был заложен в 2012 году. Государственные испытания начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта, сообщили в пресс-службе ПСЗ «Янтарь».

Первый подъем флага ВМФ на новом корабле состоится 27 декабря. По этому случаю на заводе пройдет торжественная церемония с участием представителей Минобороны РФ, судостроителей и региональных властей.

Фрегаты проекта 11356 (разработка АО «Северное проектно-конструкторское бюро») предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.

Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Их водоизмещение — около 4 тыс. т, длина — 125 м, скорость — до 30 узлов, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый корабль новой серии «Адмирал Григорович» перешел на службу в Черноморский флот 9 июня 2016 года.

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