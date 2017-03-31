В Совете Федерации разработают законопроект о «гаражной амнистии»

В Совете Федерации начали разработку законопроекта, который даст возможность при предъявлении нескольких документов оформить на себя место в гаражно-строительном корпоративе.

Об этом сообщил сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин. По его словам, документ будет внесен в 2017 году.

Проект закона предполагает внесение поправок в ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости», вступивший в силу с 1 января 2017 года. Для регистрации гаража как объекта собственности потребуются документы, подтверждающие членство в ГСК, оплату паевого взноса, техническая документация на нежилое помещение, документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом госвласти или местного самоуправления.

«У такого гаража непонятный статус. Простой вопрос: на основании чего они подключены к электросетям? Для этого должен быть заключен договор с собственником. По этой же причине никто не гарантирует и сохранность гаражей: при желании местные власти могут снести их в любой момент. Кроме того, гараж может, например, сгореть, а без зарегистрированного права собственности его нельзя застраховать», — рассказал Шатохин.

Помимо этого, в бюджет не поступают доходы в виде налогов на собственность.

По оценкам Дмитрия Шатохина, общие расходы на то, чтобы узаконить гараж, составят 15-20 тыс. рублей. Для ветеранов эта процедура, по замыслу законодателей, должна быть бесплатной, пишут «Известия».

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