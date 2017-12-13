В Совете Федерации РФ обсудили подготовку учителей на Кубани

В комитете по науке и образованию прошел круглый стол «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в России».

В нем приняли участие члены Совфеда, депутаты Госдумы, руководители законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ, а также представители образовательных и общественных организаций. В ходе обсуждения отметили положительный опыт подготовки педагогов в Краснодарском крае. О достижениях Кубани рассказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Константин Федоренко.

В крае 11 образовательных организаций ведут подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров. По таким специальностям сейчас обучаются более 15 тыс. студентов. Потребность в учителях на Кубани постоянно растет. Самыми востребованными являются специальности, в рамках которых ведется подготовка учителей естественных наук, начального и дошкольного образования, русского языка и литературы.

В крае действует целевой прием на популярные направления и специальности. По словам Константина Федоренко, сегодня около 50% студентов уже заключили договоры о целевом обучении с организациями среднего профессионального, общего и дополнительного образования. Федоренко также рассказал о том, как в крае ведется предпрофильная подготовка будущих учителей.

Чтобы повышать мотивацию будущих педагогов, проводят олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, в том числе по международным стандартам WorldSkills. Чтобы учителя могли работать с особенными детьми, в программе обучения есть специальные дисциплины по коррекционно-развивающей работе.

Константин Федоренко также отметил, какие задачи ставит край перед собой на будущее. В том числе это введение обязательного наставничества для молодых педагогов в первые два года работы и дополнительные меры соцподдержки для начинающих учителей, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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