В Совфеде ответили на призыв Украины остановить строительство Керченского моста

В верхней палате парламента считают такое заявление некорректным.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал немедленно остановить строительство моста через Керченский пролив. Для этого он предлагал ввести дополнительные антироссийские санкции. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала это заявление.

«Призыв министра инфраструктуры Украины «срочно остановить» строительство Крымского моста считаю некорректным. Призываю срочно прекратить осуществляемое извне управление Украиной, приведшее к утрате государственного суверенитета этой страны, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы и массовому обнищанию народа», — сказала Ковитиди.

По ее словам, Керченский мост не может являться причиной экономического бедствия Украины, так как еще не сдан в эксплуатацию.

«Крымский мост, выполняющий свою историческую миссию, отвечает всем установленным требованиям мореплавания, включающим систему безопасности, навигации, углубления фарватера. При любой погоде в полном объеме будет сдан в 2019 году», — цитируют сенатора «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В конце октября в Росавтодоре заявили, что мост через Керченский пролив готов более чем на 50%.

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