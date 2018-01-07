В Совфеде раскритиковали требование ЕС взыскать за эмбарго на ввоз свинины

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал намерение Евросоюза взыскать с России 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.

По его словам, требование Всемирной торговой организации необоснованно — нужны. На западных финансовых рынках ограничения, а российские компании под запретом.

Джабаров добавил, что Евросоюз с 2014 года вводит экономические санкции как норму, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.

«А где была ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам дает участие в этой организации? Кроме проблем и полной незащищенности от санкционной политики, нам это ничего не дает. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объеме, вплоть до выхода из ВТО», — отметил он.

Джабаров добавил, что даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения. По его мнению, надо действовать, как американцы: им важен национальный интерес, а все международные суды они не признают. Если суд признает этот иск законным, это будет означать, что он действует незаконно. Решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике, сообщает RT.

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