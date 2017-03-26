В спальном районе Краснодара сгорела иномарка

В Фестивальном микрорайоне Краснодара 26 марта загорелась машина.

Инцидент произошел на улице Яна Полуяна.

«Пожарные выехали на место в 9:57. Огонь локализовали в 10:04. Площадь пожара составила 6 кв. м. Возгорание полностью ликвидировали в 10:07», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и семь человек. Погибших и пострадавших нет.

Дополнение Яна Полуяна 🚧🚧🚧 ️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 ⬇⬇⬇@krddtp рекомендует⬇⬇⬇ 📱@caseberry23 — чехлы для телефонов 🌹@hochu_parfum — духи и парфюмерия 💍@golden_magic.krasnodar — ювелирные украшения 📱@cayman_lux — премиум чехлы 👗@be.you.tiful_krd — одежда и обувь 👖@fedo.man — мужская одежда 📱@podarok_23 — чехлы с фото/фамилией 🔑@podarok_23 — брелоки с номером авто 🔯@krasnayanit_russia — красная нить из Израиля 👣@demurekids_krd — детская одежда, все в наличии

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Мар 26 2017 в 1:06 PDT

Источник