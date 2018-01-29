В списке грантов для НКО появилась поддержка талантливой молодежи

Кубанские предприниматели встретились с представителями Фонда президентских грантов. Некоммерческие организации, которые занимаются развитием одаренных детей, теперь могут получить серьезную финансовую поддержку.

На президентские гранты будут претендовать благотворительные фонды, школы, дома культуры и другие организации, которые не получают прибыль за свою работу. О том, как правильно оформить проекты и подать заявку на конкурс, всем желающим рассказали в Краснодаре.

«В нем будут участвовать организации, которые давно и долго занимаются отбором одаренных детей, помощью. Деньги будут направлены на обучение, в том числе и стипендиальное обучение одаренных ребят, которые побеждают в конкурсах», — сказал советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

В 2017 году в конкурсе приняли участие больше 10 тыс. организаций со всей России. В основном это были представители небольших городов и сел. Сумма выделенных грантов превысила 6,5 млрд рублей.

Вернуться на ленту

Источник