В список травмированных игроков попали три хоккеиста «Сочи»

По состоянию на 20 сентября, в списке травмированных игроков КХЛ находятся 35 хоккеистов из 15 команд Лиги.

В перечне значатся три форварда ХК «Сочи» — Артем Подшендялов, Дмитрий Лугин и Артем Томилин. В текущем сезоне КХЛ Подшендялов принял участие в одном поединке «леопардов». Лугин и Томилин на лед еще не выходили.

Ближайший поединок регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» проведет 21 сентября — клуб примет челябинский «Трактор», сообщает «РБК-Краснодар».

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