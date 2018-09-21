В список травмированных игроков попали три хоккеиста «Сочи»

По состоянию на 20 сентября, в списке травмированных игроков КХЛ находятся 35 хоккеистов из 15 команд Лиги.
В перечне значатся три форварда ХК «Сочи» — Артем Подшендялов, Дмитрий Лугин и Артем Томилин. В текущем сезоне КХЛ Подшендялов принял участие в одном поединке «леопардов». Лугин и Томилин на лед еще не выходили.
Ближайший поединок регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» проведет 21 сентября — клуб примет челябинский «Трактор», сообщает «РБК-Краснодар».
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