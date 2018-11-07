В «Средне-Лабинский» заказник выпустили 28 ланей

Министерство природных ресурсов Краснодарского края проводит эту работу в соответствии со Стратегией развития охотничьего хозяйства в РФ до 2030 года.

Выпуск 28 ланей — первый результат многолетней работы специалистов учреждения «Краснодаркрайохота».

В Краснодарском крае в 2009-2012 годах из-за распространения АЧС резко снизилась численность популярного объекта охоты — дикого кабана. Возникла необходимость заместить его альтернативными видами копытных — поголовьем лани европейской. Это неприхотливые животные, которые ранее встречались в крае. Расселение лани европейской в природе — длительный процесс. Первое время их нужно содержать на огороженных территориях под контролем людей.

Для этого на территории заказника «Белореченский» на краевые средства построили вольер площадью 80 га. В 2015 году там разместили 72 особи маточного поголовья. Такая численность животных была необходима для устойчивого разведения. В 2016 году в вольере родилось 26 детенышей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Первый приплод лани европейской прекрасно адаптировался в новой среде и сегодня очевидна целесообразность дальнейшего разведения этих копытных и их широкого расселения в Краснодарском крае. Хороший уход и охрана позволяют рассчитывать на дальнейшее увеличение численности лани в кавказских лесах», — подчеркнули в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

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