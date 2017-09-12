В США компания Apple представила новые iPhone

На презентации Apple 12 сентября представили iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X.

Смартфоны внешне не сильно отличаются от прошлогодних iPhone 7 и лишь получили заднюю крышку из стекла. Гаджеты доступны в трех цветах: черный, серебряный и розовый. В Apple утверждают, что iPhone 8 получил самое прочное на рынке стекло, а также сохранил водонепроницаемость и защиту от пыли.

Новые iPhone получили шестиядерный новый процессор A11 Bionic, благодаря которому быстродействие увеличилось на 70%. Также в компании обновили камеры смартфонов, хотя разрешение осталось прежним — 12 мегапикселей.

iPhone 8 Plus с двойной камерой получил улучшенный портретный режим и фильтры для него. Цена на iPhone 8 составит от 699 долларов, за iPhone 8 Plus — от 799 долларов.

Также компания представила посвященную десятилетию с момента выхода первого iPhone модель iPhone X. У него нет привычной кнопки Home. Размер дисплея у iPhone X 5,8 дюйма, вместо Retina Display модель получила Super Retina (458 ppi). Для разблокировки вместо Touch ID в телефоне используется технология Face ID – iPhone будет распознавать лицо владельца.

Полностью трансляция с презентации новых продуктов Apple доступна здесь.

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