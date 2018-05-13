В США назвали российский гиперзвуковой «Кинжал» «убийцей» американских авианосцев

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» 1 марта представил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как пишет журнал The Diplomat, это оружие способно сделать беззащитным американский флот и помочь Москве и Пекину сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«С 2018 года главной угрозой для американских военных кораблей в АТР будут новые российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал»», — подчеркивает обозреватель журнала.

Боевой радиус сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, на котором установлены эти ракеты, позволяет российским ВВС держать на прицеле американские авианосцы на расстоянии 3,5 тыс. км от морских границ. Журнал пришел к выводу, что «Кинжал» способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до 2 тыс. км.

Ранее американский военный эксперт Дэйв Маджумдар заявил, что ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. Он подчеркнул, что ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват», пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса «Кинжал». Новый комплекс участвовал в Параде Победы в Москве.

Владимир Путин 1 марта во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ рассказал о вооружении России и сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой. Владимир Путин заявил, что ближайшие годы станут решающими для будущего России. Речь идет о развитии технологий. Отставание в этой сфере недопустимо. По его словам, технологическое отставание несет риски утраты суверенитета.

В ВМФ рассказали подробности создания подводного беспилотника.

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