В США Обама и Абэ почтили память погибших при атаке на Перл-Харбор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама 27 декабря возложили венки в ходе церемонии у мемориала линкору USS Arizona, затонувшему во время японской бомбардировки Перл-Харбора.

Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим мемориал линкору Arizona и почтившим память жертв бомбардировки вместе с президентом США. Премьер выразил соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих от лица народа Японии.

Ранее он возложил венки к подножию нескольких мемориалов, включая памятник военнослужащим Соединенных Штатов на тихоокеанском Национальном мемориальном кладбище и мемориал памяти японцев, прибывших на Гавайи в начале XIX века, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Барак Обама 27 мая посетил Хиросиму, чтобы почтить память жертв атомных бомбардировок США 1945 года и тех, кто погиб во время Второй мировой войны.

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