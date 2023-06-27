В США обсуждают просочившуюся в СМИ аудиозапись Трампа

2021 Новая двухминутная аудиозапись бывшего президента США Дональда Трампа в его гольф-клубе в 2015 году показывает, что он поделился “секретной информацией” с людьми, к которым у него не было доступа. Об этом сообщает CNN на основании имеющейся у него аудиозаписи.

Следует отметить, что это может стать одним из важных доказательств в обвинительном заключении, выдвинутом спецпрокурором Джеком Смитом против бывшего президента.

Аудио включает выдержки из разговора Трампа в 2021 году с издателем и мемуаристом, бывшим главой администрации Белого дома Марком Медоузом в гольф-клубе Bedminster в Нью-Джерси. В частности, в ходе интервью бывший президент показал Медоузу “секретную информацию о плане нападения на Иран”. Во времена администрации Трампа он делился “секретными документами” с людьми, не имевшими к ним доступа. СМИ для обмена.

Дональд Трамп предстал перед судом в Майами 13 июня. Он отверг все 37 предъявленных ему обвинений, включая незаконное хранение секретных документов.