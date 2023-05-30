В США отреагировали на атаку беспилотников на Москву

США, вторник, утро в Москве продолжает собирать данные об ударах беспилотников и не оправдывает атаки на территорию России. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома по сообщению Reuters.

В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон все еще собирает информацию о событиях, произошедших в столице России, и напомнили позицию передает, что не поддерживает нанесение ударов по территории России.

В Белом доме добавили, что в настоящее время Вашингтон предоставляет технику Киеву, а также ВСУ. Обеспокоены тренировками на возвращение территорий.