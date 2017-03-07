В США предложили создать должность спецпрокурора по России

Претендент на пост замглавы Минюста США Род Розенстайн 7 марта заявил о готовности назначить специального прокурора по России.

В юридическом комитете сената США прошли слушания по рассмотрению кандидатуры Розенстайна на пост заместителя главы Минюста. В ходе слушаний сенатор от демократов Патрик Лихи задал Розенстайну вопрос, готов ли он учредить должность специального прокурора.

«Я готов его назначить, если посчитаю это уместным с точки зрения политики и процедур Минюста», — ответил Розенстайн.

Он добавил, что не знаком с деталями расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США и не обсуждал этот вопрос с представителями Белого дома.

Розенстайн подчеркнул, что честность и непредвзятость расследования критически важна для народа США, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разведка США 6 января обнародовала незасекреченную часть доклада о «вмешательстве России» в выборы.

На президентских выборах в США 8 ноября 2016 года победил Дональд Трамп. Хиллари Клинтон признала поражение. Президент России Владимир Путин 9 ноября направил поздравительную телеграмму Трампу. Церемония инаугурации американского лидера состоялась 20 января.

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