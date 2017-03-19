В США скончался музыкант Чак Берри

Один из самых известных исполнителей рок-н-ролла Чак Берри 19 марта скончался в своем доме в штате Миссури.

Смерть музыканта подтвердили в департаменте полиции округа Сент-Чарльз штата Миссури, сотрудники которого прибыли на вызов в его дом. Отмечается, что ранее по адресу была вызвана скорая помощь, но спасти музыканта не удалось. Чак Берри ушел из жизни на 91 году.

Причина смерти пока не разглашается, сообщает «Интерфакс».

Чака Берри называют одним из родоначальников музыкального жанра рок-н-ролл. Музыкант становился лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

По версии журнала Rolling Stone один из хитов Берри Johnny B. Goode является лучшей гитарной композицией всех времен. Также эта песня была записана на золотой пластинке с информацией о Земле, находящейся на космических аппаратах «Вояджер-1» и «Вояджер-2».

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