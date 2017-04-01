В США скончался российский поэт Евгений Евтушенко

В США 1 апреля на 85-м году жизни умер российский поэт Евгений Евтушенко.

Об этом сообщил друг поэта Михаил Моргулис.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — сказал он.

Планируется, что поэта похоронят в подмосковном Переделкине.

В Моске к юбилею поэта должен был пройти фестиваль. Генеральный продюсер мероприятия Сергей Винников, сообщил, что Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино рядом с Борисом Пастернаком. Винников пояснил, что 29 марта ему позвонила супруга поэта Мария и соединила с поэтом. Евтушенко сообщил, что тяжело болен и попросил провести все запланированные мероприятия, касающиеся юбилея.

«И еще я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака», — процетировал поэта Винников.

Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастроли по городам России, Беларуси и Казахстана. Местом основных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы.

Евтушенко родился в 1932 году. Его первое стихотворение опубликовали в газете «Советский спорт», первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В этом же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году Евтушенко номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Он стал автором более 150 книг, сообщает ТАСС.

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