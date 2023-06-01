В США хотят создать трибунал для Путина

Сенаторы США Бен Кардин (Мэриленд) и Тим Кейн (Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена поддержать создание международного трибунала для осуждения действий России в Украине.

Согласно заявлению Кардина сайте, они обвинили Россию и считают, что Белый дом должен представить эту инициативу Генеральной Ассамблее ООН. Поддерживает и призывает руководство Российской Федерации, допустившее агрессию против Украины, привлечь к ответственности”, – сообщает ТАСС. Резолюция.

Сенаторы пояснили, что хотя Международный уголовный суд в целом обладает необходимой юрисдикцией, он не может расследовать события в Украине, поскольку «ни Украина, ни Российская Федерация не ратифицировали Римский статут».

Сенаторы отметили, что считают необходимым привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ.