В США закроют российское консульство в Сан-Франциско

Власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября», — заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее Москва предложила США сократить американский дипкорпус в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о высылке американских дипломатов стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который подписал президент США Дональд Трамп. Американское посольство с августа не может использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что к 1 сентября Вашингтон примет ответные меры.

Очередной закон об антироссийских санкциях Дональд Трамп подписал 2 августа. Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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