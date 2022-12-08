В США заподозрили Тинькова в мошенничестве при выводе средств из России

Соединенные Штаты хотят наложить судебный арест на все денежные средства миллиардера, выведенные из РФ.

Власти США заподозрили миллиардера Олега Тинькова в мошенничестве при выводе денег после отъезда из России. Американские органы юстиции уверены, что бизнесмен и бывший владелец «Тинькофф банка» замешан в преступных схемах при продаже своих активов. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По данным издания, США хотят наложить судебный арест на все денежные средства миллиардера, выведенные из РФ. Отмечается, что, по мнению американских властей, Тиньков мог переводить свои миллиарды в страну под видом продажи активов.

Кроме того, на бизнесмена могут быть наложены персональные санкции.

Таким образом, попытка Тинькова сберечь свои миллиарды, сбежав из России и отказавшись от гражданства, ни к чему не привела – более того, он может лишиться львиной доли своих сбережений. Mash отмечает, что Тиньков отказался и от гражданства США по причине «полумиллиардного долларового штрафа от налоговиков».

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с претензиями США к Тинькову. Он уверен, что Запад уже никогда не будет верить выходцам из России, но наши бизнесмены упорно отказываются это понимать.

«Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на «благие» цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из «Альфа-групп» тому яркий пример», — заявил юрист.

Ранее появилась информация, что На виллу предпринимателя расположенную в итальянском курортном городке Форте-дей-Марми, вломились грабители. Трое преступников вынесли из дома Тинькова вещей на сотни тысяч евро.

Олег Тиньков известен в последнее время не столько своей профессиональной деятельностью, сколько регулярной критикой жителей страны. Не обошла эта «участь» и краснодарского предпринимателя, мецената и почетного гражданина города Краснодара Сергея Галицкого, пишет “Блокнот Краснодар”.

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