В США заявили о «подозрительных действиях» российских олигархов незадолго до 24 февраля

Переводы активов из России в США резко увеличились незадолго до начала спецоперации.

Перед началом боевых действий на Украине российские бизнесмены и чиновники совершили ряд «подозрительных транзакций», которые могут свидетельствовать о попытках уклониться от санкций, считают власти США.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при американском казначействе FinCen опубликовало отчет о международных переводах, совершенных российскими миллиардерами в начале прошлого года. Как следует из документа, в период с января по апрель объем переводов резко вырос, а ряд крупных собственников начали переводить активы на своих детей и родственников.

Объем таких транзакций, по данным FinCen, оценивается в десятки миллиардов долларов. Подозрения вызывает то, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией», отмечает агентство.

Так, один из фигурантов «подозрительного списка» списка подозрительных лиц серьезно увеличил расходы по швейцарской кредитной карте с декабря 2021 года по февраль 2022. Предположительно, средства были потрачены на покупку предметов роскоши и произведений искусства. FinCen подчеркивает, что покупки совершались до самого начала военных действий и массового введения санкций.

Некоторые крупные предприниматели в начале 2022 года отправляли крупные переводы своим родным, живущим за границей, в том числе в Соединенных Штатах. Деньги уходили на приобретение недвижимости и предметов роскоши. Например, ребенок одного бизнесмена, живущий в США, получил в феврале перевод на сумму $1 млн.

Напомним, военные действия на Украине начались 24 февраля, однако информация о том, что Москва готовит спецоперацию начала появляться в западных СМИ еще в 2021 году.

После начала конфликта США начали вводить антироссийские санкции, разбивая их на несколько пакетов. Под них попали основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава «Транснефти» Николай Токарев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также члены их семей, включая жен и детей. Кроме того, под санкциями оказались и другие высокопоставленные политики, чиновники и военные.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вводимые против бизнесменов санкции, заявил, что Запад занимается грабежом, так как российские миллиардеры заработали свои деньги честным путем и называть их олигархами нельзя.

После начала спецоперации России на Украине почти все крупнейшие российские миллиардеры попали под западные санкции и понесли некоторые финансовые потери. Мировой рейтинг толстосумов Bloomberg Billionaires Index подсчитал, на сколько облегчились кошелки самых богатых граждан России за 2022-й год.