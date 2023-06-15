В Стамбуле началось заседание комиссии высокопоставленных представителей Организации тюркских государств под председательством Узбекистана

Очередное заседание комиссии высокопоставленных представителей Организации тюркских государств (TDT) началась сегодня в Стамбуле (Турция) под председательством Узбекистана, сообщает «Дунё».

Делегации государств-членов организации – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана , Турция и Узбекистан рассматривают вопросы и проекты документов, разрабатываемых в рамках организации при поддержке Секретариата TDT.

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На встрече основное внимание будет уделено приоритетам сотрудничества и организация важнейших мероприятий в рамках ТДТ в период председательства Узбекистана в 2023 году, а также подготовка к саммиту организации, который состоится в Туркестане в октябре