Торжественное открытие дошкольного учреждения «Ромашка» состоялось 28 декабря в микрорайоне Южный.

В детсаду будут заниматься 140 дошкольников. Его смогут посещать дети от полутора лет и старше, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будут функционировать восемь групп.

Здание построено по самым современным технологиям благодаря участию муниципалитета в государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». На строительство и оснащение детского сада израсходовано около 150 млн рублей. В детсаду оборудованы современные физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, групповые игровые площадки, теневые навесы.

В день открытия для родителей воспитанников детского сада организовали экскурсию по образовательному учреждению. Появление детского сада решило в Брюховецком районе проблему с очередностью в дошкольные учреждения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Также 28 декабря в Лабинске открыли пристройку к детсаду № 15, которая рассчитана на 30 детей ясельного возраста. Строительство велось с сентября 2018 года в рамках госпрограммы края «Развитие образования», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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