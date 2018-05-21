В станице Брюховецкой провели благотворительный футбольный матч

Сборная сотрудников администрации района сыграла с краснодарской командой «Слава Кубани», в которую вошли представители власти, полицейские и прокуроры.

Игру устроили, чтобы собрать средства для подопечных благотворительного фонда «Край Добра» — детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

«Мы видим, насколько те люди, которые пришли на матч, те сотрудники предприятий, которые приняли участие в этой акции, имеют открытую душу. Они готовы независимо от материального положения поучаствовать в судьбе и будущем детей, которые в этом очень нуждаются», — сказал глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.

Собранные средства пойдут на лечение детей, которым помощь требуется незамедлительно. Среди них и герой сюжетов «Кубань 24» — подопечный фонда «Край Добра» 12-летний Руслан Павелко из Брюховецкой. В три года мальчик получил ожоги четвертой степени тяжести, и ему постоянно требуется специализированное лечение.

«Мы хотим попробовать вместе с «Краем Добра» помочь детям в Брюховецком районе, а затем поехать по всем муниципальным образованиям Краснодарского края», — сообщил организатор благотворительной акции Евгений Бардиж.

На товарищеский благотворительный матч пришли больше 2 тыс. человек. Всего за несколько часов удалось собрать 500 тыс. рублей.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник