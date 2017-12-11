В станице Динской благоустроили 15 придомовых территорий

Во дворах появились скамейки, новые бордюры и уличные тренажеры. А для детей установили горки и карусели.

Территории рядом с многоэтажками благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Работы в трех дворах закончили в сжатые сроки — всего за несколько месяцев. Там все еще пахнет свежей краской, а станичники теперь ездят по гладкому асфальту. По условиям проекта жильцы тоже взяли в руки кисти и метлы, убрали ветки и строительный мусор. А в одном из дворов соседи даже оборудовали зону для барбекю. Всего в станице Динской в программу вошли 15 придомовых территорий.

«Конечно, сразу одним днем все не исправить, но ситуация изменяется с каждым днем в лучшую сторону. У нас есть возможность корректировать детские и спортивные площадки, придомовые территории. Подъездные пути, дороги — все начинает благоустраиваться. И это просто колоссально, но здесь заслуга идет общая», — сказал и. о. главы Динского района Сергей Пономарев.

Кроме того, в Динской сейчас создают новую зону отдыха для горожан: в станице расширяют парк Комсомольский. А в поселке Украинском с помощью федерального проекта приведут в порядок мемориальный комплекс.

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