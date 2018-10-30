В станице Динской открыли памятный знак комсомольцам

Его установили по инициативе ветеранов в честь 100-летнего юбилея комсомола.

Во время Великой Отечественной войны с фронта не вернулись почти 500 членов молодежной организации. Памятник открыли в местном парке под названием «Комсомольский».

«Этим деревьям 50 лет. В 1968 году отмечали 50 лет комсомолу и открыли этот парк. Выросли деревья, мы стоим под ними, кажется их посадили недавно, но видите, как быстро прошло время, и сегодня мы отмечаем 100 лет комсомолу», — сказала председатель Динской районной общественной организации ветеранов Валентина Прокопова.

«Все самое главное из комсомола осталось и будет развиваться дальше. И именно этот памятный знак будет символизировать историю, настоящее и будущее нашей страны и нашей молодежи», — отметил депутат Государственной думы РФ Владимир Евланов.

На празднике присутствовали депутаты ЗСК и Государственной думы, руководство Динского района, молодежный актив и ветераны. Некоторые из них сохранили и принесли с собой комсомольский билет. Под одну из плит памятника заложили капсулу с посланием к потомкам. Прочесть его договорились через 25 лет.

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