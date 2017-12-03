В станице Динской после реставрации открыли Комсомольский парк

В парке полностью обновили центральную аллею.

Рабочие выложили новую плитку, сформировали дополнительные дорожки, установили новые лавочки и урны. Также сделали детскую и спортивную площадки.

Исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Пономарев отметил, что ранее Комсомольский парк был практически заброшен — там были узкие тропинки и горы мусора. По его словам, в следующем году работы в парке продолжат.

Парк в Динской был заложен в 1968 году и назван в честь 50-летия Комсомола. Деревья доставляли из питомника в Армавире. Каждое предприятие брало шефство над отдельными группами деревьев — ухаживало, поливало, охраняло. Парк пришел в запустение в 90-х годах, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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