В станице Динской временно закроют парк для обработки от клещей

В Комсомольский парк с 25 мая перестанут пускать посетителей. До конца недели специалисты будут обрабатывать зеленую зону от клещей.

Дезинсекция сейчас активно идет по всей Кубани. На курортах Черноморского побережья первый этап уже завершен: на территории детских здравниц, санаториев и парков аттракционов клещей уже точно нет, но обработку будут продолжать.

Паразиты живут в высокой траве. В этом году они уже покусали около 2 тыс. кубанцев. Клещи могут переносить опасное заболевание — боррелиоз. В регионе уже зарегистрировано три случая заражения. Жителям и гостям края нужно быть внимательными.

«Что делать, если вы заметили, что к вам присосался клещ? В Роспотребнадзоре рекомендует обращаться в медицинские учреждения, чтобы извлечь этого его. Затем следует отправить клеща на исследования в лабораторию особо опасных инфекций», — рассказала главный специалист-эксперт управления регионального Роспотребнадзора Елена Исаева.

Самолечением лучше не заниматься: боррелиоз может дать серьезные осложнения. Чтобы защититься от паразитов, необходимо при выезде на природу надевать максимально закрытую одежду, а после прогулки тщательно осматривать тело.

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