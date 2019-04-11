В станице Каневской отреставрируют обелиск Славы

Последняя реконструкция комплекса была 10 лет назад. Но каждый год станичники проводят уборку и косметический ремонт.

Обелиск готовят к обновлению, с него убирают старую шпатлевку и краску.

Памятник возвели в 60-х годах прошлого века на братской могиле. Здесь перезахоронены останки погибших партизан Гражданской войны, а также жители станицы, погибшие в годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками, и расстрелянные нацистами парашютисты.

«Сегодня работы проводят в центре Каневской у Вечного огня. В дальнейшем до майских праздников будут отреставрированы памятные обелиски на всех хуторах сельского поселения», — сказал замглавы Каневского сельского поселения Иван Луценко.

Все работы по покраске памятника строители обещают закончить в течение недели при благоприятной погоде.