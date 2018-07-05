В станице Каневской автобус въехал в частный дом, есть пострадавшие

Авария произошла утром 5 июля в микрорайоне Южном.

По предварительным данным, вахтовый автобус местного мясоптицекомбината двигался по улице Славянской. Девушка-водитель на ВАЗ-2115, выезжавшая со второстепенной улицы, не уступила дорогу автобусу. После столкновения легковушку сбросило с дороги, а автобус протаранил забор и угол частного дома, а затем въехал в соседний двор.

По словам очевидцев, в автобусе находились четыре человека, травмы получила одна женщина.

Предполагаемую виновницу аварии также доставили в районную больницу, пишет газета «Каневские зори».

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