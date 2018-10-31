В станице Каневской сгорела кальянная

Пожар произошел вечером 31 октября на улице Горького.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:14. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар разгорелся на площади 89 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 19:40 огонь был локализован, в 20:05 — полная ликвидация возгорания.

На месте пожара работали девять человек и три единицы техники.

Сведений о погибших и пострадавших нет. По словам очевидцев, сгорело здание кальянной, пишет газета «Каневские зори».

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