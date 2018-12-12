В станице Крыловской завершили первый этап реконструкции парка

Благоустройство зоны отдыха провели в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На это потратили 17 млн рублей.

Парк, прилегающий к районному ДК, появился в Крыловской в 70-х годах. Ремонт на объекте не проводился. В начале 90-х годов там уложили асфальт, который за эти годы практически полностью разрушился.

Сейчас парковую зону полностью обновили по проекту краснодарских архитекторов. Там уложили новую тротуарную плитку, установили бордюры, удобные скамейки, модернизировали светильники уличного освещения.

В 2019 году начнется второй этап благоустройства парка. Запланировано озеленение клумб в пешеходной зоне, обустройство детской площадки, включая установку игровых элементов, прокладка новых прогулочных дорожек и строительство концертной площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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