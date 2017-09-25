В станице Кущевской открыли памятник Екатерине II скульптора Аполлонова

Это работа кубанского скульптора, погибшего в автомобильной аварии в июне 2017 года.

Бюст императрицы изготовлен из прочного литьевого гранита. Высота его вместе с постаментом — более 3 м. Скульптор Александр Аполлонов также создал памятник, который стал одной из самых известных достопримечательностей региона, — Екатерина II в окружении черноморских казаков.

Бюст императрицы в Кущевской установили в оживленном месте.

«Он вынуждает человека остановиться, отдать дань памяти императрице и прочитать то, что она сделала для России. Здесь рядом детская библиотека, дети ходят, смотрят», — сказал первый заместитель атамана Ейского казачьего отдела Василий Бережной.

Памятник в станице открыли по инициативе Ейского казачьего отдела. В планах также установить возле бюста лавочки с вензелем императрицы.

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